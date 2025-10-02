На Украине сообщили о сбое питания саркофага на Чернобыльской АЭС

На Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошел перебой электроснабжения нового саркофага, установленного над разрушенным четвертым энергоблоком. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым объектом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго уточнили, что станция оказалась в состоянии блэкаута. Специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на подконтрольной Украине территории была повреждена вторая резервная линия внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС — «Ферросплавная-1» мощностью 330 кВ. Эта линия находилась в отключенном состоянии уже пять месяцев. Возможность ее восстановления, как отмечалось, появится только после прекращения боевых действий.

При этом остается неясным, возьмется ли украинская сторона за ремонт самостоятельно или этот вопрос потребует международного участия.

