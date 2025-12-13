Город Петра и Мертвое море: Иордания ввела безвизовый режим для россиян

Иордания ввела безвизовый режим для россиян

С 13 декабря вступает в силу межправительственное соглашение между Россией и Иорданией об отмене визового режима. Документ был подписан еще 20 августа в Москве главами МИД Иордании и России Айманом ас-Сафади и Сергеем Лавровым.

Уточняется, что россияне смогут находиться на территории Королевства до 30 дней при каждом въезде. При этом соглашение предусматривает ряд ограничений. Так, россиянам в Иордании запрещается работать, вести бизнес, учиться или постоянно проживать на территории страны.

Граждане России за один календарный год не могут находиться на территории Королевства больше 90 дней.

При этом граждане Иордании получают такие же возможности, что и россияне.

Иордания известна своими кораллами в заливе Акаба, а также курортами на Мертвом море. Но все же главная достопримечательность страны — это древний город Петра, который в 2007 году был избран одним из новых семи «чудес света». На территории этого города расположен и знаменитый храм-мавзолей Эль-Хазне, вырубленный в скале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что между Россией и Индией в скором времени будет действовать 30-дневный безвизовый режим.

