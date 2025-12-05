Моди: Россия и Индия запустят 30-дневный безвизовый режим

|
Александра Якимчук
Это поможет сблизить два народа.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Между Россией и Индией в скором времени будет действовать 30-дневный безвизовый режим. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления перед журналистами по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп. Это укрепит наши возможности в том, что касается перемещения людей, это поможет нам не только сблизить взаимоотношения между нашими народами, это даже даст новую силу обеим странам предоставлять новые возможности для нас», — сказал Моди.

Премьер-министр Индии поприветствовал журналистов из РФ на русском языке в начале своей речи.

Путин приехал с визитом в страну по приглашению индийской стороны 4 декабря. Переговоры двух политиков продолжались более двух часов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел первый день госвизита Путина в Индию.

