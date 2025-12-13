Японские ученые нашли эффективный способ борьбы с укачиванием

|
Даниил Ципелев
Изначально они поставили эксперимент на мышах.

Как справиться с укачиванием

Фото: 5-tv.ru

Справиться с укачиванием может помочь однотонный звук частотой сто герц (Гц). Для сравнения, нота «до» первой октавы звучит в диапазоне примерно 261 Гц. При этом слушать его нужно всего в течение одной минуты. К такому выводу пришла команда японских ученых под руководством Таками Кагавы и Масаси Като. Результат их исследования опубликован в журнале J-STAGE.

Уточняется, что укачивание возникает, когда глаза видят одно, а тело чувствует другое. Самый простой пример — это езда в автомобиле или поезде, когда зрение фиксирует быстро меняющуюся картинку, а сам человек на своем месте никак не двигается. Самыми распространенными симптомами укачивания являются тошнота и головокружение.

Ученые провели исследование на мышах. В результате чего они установили, что звук частотой 100 Гц и уровнем громкости 65,9 децибела наиболее благоприятно воздействует на структуру внутреннего уха животного, которое отвечает за равновесие. Именно оно и вызывает то самое укачивание.

На следующем этапе ученые поставили эксперимент уже на людях. Добровольцам давали прослушать звук в течение одной минуты, а затем их помещали в движущиеся механизмы, среди которых и обычный автомобиль. При помощи ЭКГ специалисты установили, что участники эксперимента, которые не подверглись звуковому воздействию, испытывали больше негативных симптомов укачивания.

По словам Таками Кагавы, такой метод борьбы с укачиванием абсолютно безвреден, так как уровень звука не превышает фонового шума. Кагава подчеркнул, что кратковременная стимуляция помогает справиться с тошнотой, головокружением и другими симптомами укачивания.

