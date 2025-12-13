«Шипучая» иллюзия: почему средства от похмелья не помогают

Врач-эндокринолог Одерий: «шипучки» от похмелья опасны для здоровья

Средства от похмелья, которые принято называть «шипучки», не только не помогают справиться с неприятным состоянием, но могут даже навредить организму. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Анна Одерий.

Эксперт уточнила, что при похмелье организм теряет жидкость, а также электролиты. При этом неприятные чувства вызывает продукт распада алкоголя — ацетальдегид, который накапливается в крови. Кроме того, похмелье связано с нарушением обмена глюкозы, а также неправильной работой вестибулярного аппарата. К тому же при таком состоянии сбивается режим сна.

Одерий считает, что за короткий промежуток времени ни одна таблетка не поможет избавиться от всех этих симптомов.

К тому же, по мнению врача, вещества, входящие в состав «шипучек», не только не помогают, но могут и вовсе навредить. Она уточнила, что такие лекарства обычно включают в себя аскорбиновую кислоту (витамин C), электролиты (натрий, калий, магний), сахарозаменители, обезболивающие, витамины группы B, а также различные добавки, среди которых глутамин, янтарная кислота и таурин.

«В действительности помогают только вода и электролиты — они частично компенсируют обезвоживание. Остальные компоненты либо не доказали свою эффективность, либо могут быть небезопасны. Эффект „бодрости“ после приема шипучего напитка — во многом иллюзия. Вот как это работает: холодная вода слегка стимулирует нервную систему; натрий кратковременно улучшает тонус сосудов; если есть кофеин — появляется субъективное ощущение бодрости. Но эти эффекты не влияют на переработку алкоголя и не ускоряют восстановление организма», — отметила специалист.

По словам эксперта, «шипучки» против похмелья могут навредить здоровью. Одерий уточнила, что натрий может спровоцировать скачки давления, кислоты, входящие в состав лекарств, усиливают дискомфорт, вызванный похмельем, аспирин же может вызвать желудочное кровотечение, так как слизистая и так раздражена, а витамины группы B могут стать причиной кожных реакций.

Одерий посоветовала при похмелье пить больше воды и напитков с электролитами, хорошо выспаться, есть легкую, но питательную пищу, а также, в случае необходимости, принять обезболивающие в форме таблеток и не на пустой желудок.

