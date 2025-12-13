«Мне приятно»: Люся Чеботина ответила на критику Николая Картозии

Дарья Бруданова
Продюсер посоветовал артистке быть проще.

Певица Люся Чеботина не считает, что ей нужно прокачать самоиронию. Об этом исполнительница хитов «Плакал Голливуд» и «Солнце Монако» рассказала корреспонденту 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

«Мне кажется, у меня с самоиронией десять из десяти <…>. Я желаю Николаю Картозии обращать внимание на себя, а не на остальных», — подчеркнула артистка.

Люся Чеботина считает себя самым ироничным человеком. Певица не скрывает, что она любит посмеяться над собой.

«Спасибо! Мне приятно!» — так знаменитость прокомментировала слова Картозии о том, что она выглядит надменной.

Не так давно Николай Картозия сделал разбор на певицу. Он, в частности, сказал, что большая часть аудитории считает исполнительницу высокомерной, и посоветовал ей прокачать самоиронию.

Ранее 5-tv.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева шокирована поведением Люси Чеботиной. Первая встреча звезд прошла неудачно.

