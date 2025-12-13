Актриса Мария Байер из Нижнего Тагила умерла в возрасте 76 лет

|
Сергей Добровинский
Звезда театра воплотила образы Гертруды, Раневской и других персонажей.

Умерла знаменитая актриса Мария Байер

Фото: ВКонтакте/НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР/tagildrama

Легендарная актриса Мария Ремовна Байер скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.

Профессиональный путь артистки начался в 1986 году. Она исполняла на сцене в Нижнем Тагиле роли Гертруды, Раневской, Анны Фирлинг, Филумены Мартурано, Аркадины, Леди Гамильтон и других персонажей.

«Эти образы остались в сердцах тагильских зрителей. За роли Марты в „Не боюсь Вирджинии Вульф“ и Голды в „Поминальной молитве“ Мария стала лауреатом Премии Главы города Нижний Тагил», — отмечено в некрологе.

Актриса помогала воспитывать новые поколения служителей сценического искусства. Она делилась с молодыми коллегами своим опытом, работая в качестве преподавателя в Колледже искусств.

«Светлая память великой русской актрисе. О времени и месте похорон мы сообщим позже», — написали авторы публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что британская писательница Джоанна Троллоп скончалась в возрасте 82 лет. О ее смерти 12 декабря писала газета The Times.


