Актриса Мария Байер из Нижнего Тагила умерла в возрасте 76 лет
Звезда театра воплотила образы Гертруды, Раневской и других персонажей.
Фото: ВКонтакте/НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР/tagildrama
Легендарная актриса Мария Ремовна Байер скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба Нижнетагильского драматического театра.
Профессиональный путь артистки начался в 1986 году. Она исполняла на сцене в Нижнем Тагиле роли Гертруды, Раневской, Анны Фирлинг, Филумены Мартурано, Аркадины, Леди Гамильтон и других персонажей.
«Эти образы остались в сердцах тагильских зрителей. За роли Марты в „Не боюсь Вирджинии Вульф“ и Голды в „Поминальной молитве“ Мария стала лауреатом Премии Главы города Нижний Тагил», — отмечено в некрологе.
Актриса помогала воспитывать новые поколения служителей сценического искусства. Она делилась с молодыми коллегами своим опытом, работая в качестве преподавателя в Колледже искусств.
«Светлая память великой русской актрисе. О времени и месте похорон мы сообщим позже», — написали авторы публикации.
