Свадьба превратилась в кошмар: 33 человека погибли из-за нападения неизвестных

33 человека погибли на свадьбе в Сирии, где неизвестные устроили взрыв

Свадьба в провинции Дараа на юге Сирии закончилась кровавой бойней с применением ручных гранат. Об этом пишут местные СМИ.

Злоумышленники из неустановленных мотивов бросили два взрывных устройства в толпу празднующих. Осколки и взрывная волна убили 33 человек. Известно также о 19 раненых. Среди них есть дети и подростки.

У большинства пострадавших ранения легкой и средней степени тяжести, но одному из них пришлось ампутировать изувеченную взрывом ногу. В Национальную больницу Дараа поступили 19 раненых, еще шестерых доставили в Национальную больницу Тафса, также восьмерых отвезли в медицинский центр в городе Аль-Шаджра.

Террористов нашли и задержали служащие сил внутренней безопасности Сирии. Комментария от сирийских властей о причинах происшествия и мотивах подрывников не поступило.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Первоуральске мужчина взял в заложники сожительницу и угрожал гранатой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.