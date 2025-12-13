Стала известна судьба последней гитары Курта Кобейна

Последнюю гитару Курта Кобейна пожертвовали Лондонскому музыкальному колледжу

Лондонскому Королевскому музыкальному колледжу пожертвовали гитару, которую использовал фронтмен Nirvana Курт Кобейн.

Это редкий электроакустический Martin D-18E, который был модифицирован для левостороннего стиля игры Кобейна. Певец выступал с ним в ноябре 1993 года. Его вдова Кортни Лав, сказала, что это была последняя гитара, на которой музыкант играл до того, как покончил с собой в 1994 году.

Martin D-18E передали его дочери Фрэнсис Бин Кобейн, а затем ей обладал ее бывший муж Исайя Силва. Мужчина продал гитару на аукционе Julien's Auctions за шесть миллионов долларов. Таким образом, этот «Мартин» стал самой дорогой гитарой, когда-либо уходившей с молотка.

Питер Фридман, владелец аудиокомпании RØDE Microphones и Freedman Group подтвердил, что жертвует инструмент Королевскому музыкальному колледжу в Лондоне в память об отце, Генри Фридмане.

Гитара присоединится к другим историческим инструментам, хранящимся в учреждении.

