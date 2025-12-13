Обратная сторона славы: как Соколовский спасал себя и семью от фанатов

Артист поощряет интерес фанатов, но отстаивает личные границы и безопасность родных.

Соколовский рассказал, что не позволяет фанатам переходить его личные границы

Певец Влад Соколовский заявил, что никогда не отказывал поклонникам в фото или объятии, однако фанаты не должны грубо нарушать личное пространство артиста. Таким мнением он поделился с 5-tv.ru на закрытом Рождественском коктейле Андрея Малахова в галерее ADEL.

Музыкант рассказал, что он с пониманием относится к фанатскому интересу.

«Это безобидные вещи, я всегда к этому лояльно относился. Это такое фанатское стремление<…> Я никогда людям не отказывал в этом», — объяснил исполнитель.

Сколовский признался, что не понимает артистов, которые просят к ним «не прикасаться». По его словам, если человек пришел в шоу-бизнес, то должен быть готов оправдать ожидания поклонников.

При этом Соколовский столкнулся и с темной стороной славы, о которой, по его словам, знал всегда. Его семье угрожали сталкеры — он рассказал 5-tv.ru и о том, как продвигается дело против них.

«Само собой, реакция от этих плохих людей, назовем это так, подутихла<…> Главное, что нам удалось сделать — мы довели это лично до Бастрыкина (главы Следкома РФ — Прим.ред.), он знает про наше дело. Он дал поручение взяться за него, как можно быстрее», — поделился артист.

Ранее 5-tv.ru писал, что певцу Владу Соколовскому угрожали похищением трехлетнего сына.

