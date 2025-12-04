Певцу Владу Соколовскому угрожают похищением трехлетнего сына

Певец Соколовский хочет при помощи общественности остановить угрозы в адрес сына

Певец Влад Соколовский и его жена Ангелина Суркова просят помощи у общественности из-за угроз в адрес их трехлетнего сына Дэвида. Об этом супруги сообщили в видео, которое опубликовали на своей странице в социальных сетях.

Знаменитости решили повлиять на ситуацию с угрозами, которая тянется уже три года, через «СМИ и всеуслышание». Они надеются, что общественный резонанс сможет повлиять на положение дел, так как по-другому решить проблему не вышло.

«Мы получили угрозу о похищении нашего сына. И, честно говоря, хотели решить этот вопрос по-тихому, исключительно в рамках закона. Очень рассчитывали на то, что наше российское законодательство, оно работает с такими вопросами, защищает людей от подобных ситуаций», — пояснил Соколовский.

Страшные кадры с могилами, на которых были приклеены снимки их близких людей, фотографии двери их квартиры, даже обещания похитить ребенка или угрозы облить Ангелину кислотой приходили жене певца от некой Виктории на постоянной основе.

Они отметили, что обращались в полицию, однако должного внимания ситуации не уделяется. Так как все это происходит в виртуальном мире социальных сетей.

Но последствия таких сообщений оказались вполне реальными. У Ангелины на этом фоне произошло несколько нервных срывов, из-за чего она была вынуждена обратиться в больницу. Супруги испытывают настоящий страх за своих близких.

