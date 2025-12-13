Скандал в «Динамо»: группа людей на «бэхе» избила тренера в Астрахани

Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 113 0

«Столкновение» на трассе закончилось для Георгия Заикина потерей сознания.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов; 5-tv.ru

Тренер «Динамо» Заикин пострадал в дорожном конфликте в Астрахани

Тренер «Динамо» Георгий Заикин получил тяжелые травмы в результате конфликта на дороге в Астрахани. Инцидент произошел вечером, когда он возвращался домой после тренировки. Видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

По словам Заикина, его автомобиль во время движения неоднократно подрезала и обгоняла машина BMW синего цвета. В результате опасных маневров автомобиль тренера оказался на обочине и получил повреждения.

Как сообщил пострадавший, водитель иномарки первым спровоцировал ссору, начал оскорблять его и пытался продолжить преследование. После прозвучавших угроз Заикин вышел из машины.

Затем, по его утверждению, на него напали несколько человек из автомобиля BMW. В ходе избиения тренер потерял сознание.

