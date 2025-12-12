Пьяная пассажирка избила таксиста в Якутии, угнала его машину и попала в аварию
Во время поездки она попросила водителя остановиться у магазина, чтобы купить пиво.
Фото: Telegram/МВД по Республике Саха (Якутия)/mvd_sakha
В Якутии 27-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, совершила нападение на таксиста и угнала его автомобиль. Как сообщает УМВД региона, инцидент произошел в поселке Жатай.
Таксист — 26 летний мужчина — выполнял заказ из микрорайона «Сатал» в Жатай. Во время поездки пассажирка, будучи пьяной, потребовала остановиться у магазина, где приобрела пиво и начала распивать его прямо в салоне. Когда водитель сделал ей замечание, между ними возникла ссора.
Добравшись до места назначения, женщина отказалась выходить из машины и стала вести себя все более агрессивно: она ударила водителя и попыталась отобрать у него мобильный телефон. Таксист покинул салон, чтобы вызвать полицию, однако в этот момент пассажирка перебралась за руль, завела машину и уехала.
Полицейские обнаружили угнанное такси уже в перевернутом состоянии. При задержании жительница республики оказала сопротивление. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
