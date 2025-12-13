В Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны — проводится проверка

Мария Гоманюк
Следственные органы устанавливают обстоятельства инцидента на железной дороге.

Почему цистерны сошли с рельсов в Оренбургской области

Фото: Telegram/Центральное МСУТ СК России/CMSUTSKR

В Оренбургской области с рельсов сошли три цистерны

Проверка после схода с рельсов трех цистерн, перевозивших пропан-бутан, проводится в Оренбургской области. Об этом сообщило Центральное МСУТ СК России в Telegram-канале.

Уточнялось, что следственные органы устанавливают обстоятельства железнодорожного инцидента, произошедшего при маневровых работах на Южно-Уральской железной дороге.

По предварительной информации, происшествие случилось вечером 12 декабря 2025 года на подъездных путях, примыкающих к станции Тюльпан. Во время выполнения маневровых операций три цистерны сошли с рельсов, при этом две из них опрокинулись.

Несмотря на характер груза, движение поездов на станции продолжалось в штатном режиме, а угрозы для окружающей среды и инфраструктуры удалось избежать. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте ведутся восстановительные работы, специалисты занимаются возвращением подвижного состава на путь и устранением последствий схода.

Фото: Telegram/Центральное МСУТ СК России/CMSUTSKR

Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка. Она проводится по статье 263 Уголовного кодекса РФ, которая касается нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Ранее, писал 5-tv.ru, аналогичный инцидент произошел в Еврейской автономной области. В районе станции Ин с рельсов сошли пять вагонов-цистерн, два из которых, перевозившие корабельное топливо, опрокинулись. Тогда произошла утечка топлива, однако обошлось без пострадавших. По данному факту было возбуждено уголовное дело, а причиненный ущерб, по данным следствия, превысил один миллион рублей.

