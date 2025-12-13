Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору FPV-дрона с позывным «Филин»

Дарья Корзина
Дарья Корзина

Отличившийся боец центра «Рубикон» уничтожил технику ВСУ.

Фото, видео: 5-tv.ru

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил звезду Героя России оператору FPV-дрона Центра «Рубикон» с позывным Филин, отличившемуся в ходе боевых действий. Как сообщили в Минобороны РФ, военнослужащий уничтожил пять танков и 169 автомобилей Вооруженных сил Украины.

«Я Президенту (России Владимиру Путину. — Прим. Ред.) <…> рассказал про пять танков, там про 169 автомобилей <…> Конечно, все очень впечатляюще. Он просил передать вам привет большой», — заявил Министр обороны РФ.

Белоусов также пожелал Филину скорейшего выздоровления, поинтересовался его дальнейшими планами и заверил, что проблемные вопросы будут находиться на личном контроле.

Кроме того, министр обороны вручил орден Александра Невского с мечами заместителю командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенанту Эседулле Абачеву, получившему ранение в августе 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Белоусов поздравил мотострелков с освобождением Звановки.

