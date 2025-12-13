«Не люблю ссориться»: Загитова рассказала, с кем обсуждала конфликт с Медведевой

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 29 0

Спортсменка призналась, что это был только один близкий человек.

С кем Загитова обсуждала конфликт с Медведевой

Фото: © РИА Новости/ Александр Вильф

Алина Загитова призналась, что конфликт с Медведевой обсуждала только с отцом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что конфликт с фигуристкой Евгенией Медведевой обсуждала только со своим отцом Ильназом Загитовым. Об этом спортсменка рассказала в интервью журналу Marie Claire.

«Ты (отец. — Прим. Ред.) часто мне говорил, что нам с Женей (Медведевой. — Прим. Ред.) стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде. Я эмпатична, считываю и ощущаю состояние человека — нервозность, радость, грусть», — призналась знаменитость.

Кроме того, фигуристка отметила, что ей хотелось как можно быстрее положить конец конфликту. Она уточнила, что именно отец стал неким инициатором завершения вражды между спортсменками, так как утверждал, что «негативные отношения создают негативный контекст» и гораздо лучше всем жить дружно.

Загитова добавила, что поняла слова своего отца через некоторое время и написала Медведевой. Она уточнила, что решение было принято вовсе не спонтанно. Спортсменка шла к этому действию «очень долго» и отец всячески помогал ей на этом пути.

Конфликт между фигуристками разгорелся после Олимпиады 2018 года в Сеуле, когда Загитова получила золотую медаль, а Медведева серебряную. Однако недавно вражда завершилась после того, как Алина пригласила Евгению в свой рок-мюзикл «Ассоль».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Алина Загитова борется с хейтом.

«Не люблю ссориться»: Загитова рассказала, с кем обсуждала конфликт с Медведевой
