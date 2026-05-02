В Новосибирской области прокуратура начала проверку после пожара в ТЦ

|
Дарья Бруданова Журналист

Фото, видео: MAX/Прокуратура Новосибирской области/d5406010055_gos; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Прокуратура организовала проверку после пожара в торговом центре в городе Искитим Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона в мессенджере МАКС.

«Искитимской межрайонной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в связи с возгоранием, произошедшим в ночь с 1 на 2 мая в торговом центре «Апельсин», — сказано в публикации.

Причина возникновения пожара пока неизвестна. Идет расследование. Надзорное ведомство проверит исполнение должностными лицами ТЦ обязанностей по обеспечению систем автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией. Уже назначены и проводятся все необходимые экспертизы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новосибирской области загорелся торговый центр. Огонь охватил кровлю и интенсивно распространялся внутри здания. По предварительным данным, площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации огня были привлечены более восьмидесяти человек и двадцать семь единиц техники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
74.80
-0.08 88.64
0.86
