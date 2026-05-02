Юрист объяснила, как нельзя использовать георгиевскую ленту

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Символ воинской славы России требует соответствующего обращения.

Как нельзя использовать георгиевскую ленту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

День Победы 9 Мая

Юрист Малиновская: георгиевскую ленту нельзя размещать на товарах

Георгиевскую ленту запрещено размещать на товарах массового потребления. Об этом ТАСС рассказала адвокат Наталья Малиновская.

«Недопустимо использовать георгиевскую ленту в коммерческих целях, размещая ее изображение на товарах массового потребления. Подобным товарным знакам отказывают в регистрации», — сказала она.

Георгиевская лента является символом воинской славы России, ее статус установлен федеральным законом, а за публичное осквернение предусмотрена ответственность.

Хотя закон не конкретизирует допустимые формы использования георгиевской ленты, в нем указано, что оно должно производится «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России». Это исключает эксплуатацию в коммерческих целях.

Ранее в России стартовала ежегодная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры бесплатно раздают георгиевские ленточки в общественных местах.

Тем временем в Европе георгиевскую ленту уже привычно рассматривают как «вражескую символику» и знак мнимой «российской агрессии». В частности, в Берлине уже не в первый раз зашла речь о запрете атрибутики, посвященной Дню Победы.

Тема:
День Победы 9 Мая
