Юрист объяснила, как нельзя использовать георгиевскую ленту

Символ воинской славы России требует соответствующего обращения.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Юрист Малиновская: георгиевскую ленту нельзя размещать на товарах
Георгиевскую ленту запрещено размещать на товарах массового потребления. Об этом ТАСС рассказала адвокат Наталья Малиновская.
«Недопустимо использовать георгиевскую ленту в коммерческих целях, размещая ее изображение на товарах массового потребления. Подобным товарным знакам отказывают в регистрации», — сказала она.
Георгиевская лента является символом воинской славы России, ее статус установлен федеральным законом, а за публичное осквернение предусмотрена ответственность.
Хотя закон не конкретизирует допустимые формы использования георгиевской ленты, в нем указано, что оно должно производится «исходя из необходимости обеспечения ее статуса как символа воинской славы России». Это исключает эксплуатацию в коммерческих целях.
Ранее в России стартовала ежегодная акция ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры бесплатно раздают георгиевские ленточки в общественных местах.
Тем временем в Европе георгиевскую ленту уже привычно рассматривают как «вражескую символику» и знак мнимой «российской агрессии». В частности, в Берлине уже не в первый раз зашла речь о запрете атрибутики, посвященной Дню Победы.
