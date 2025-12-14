Спасатели передали врачам пилота и пассажира упавшего в Подмосковье самолета

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что пилота и пассажира потерпевшего крушение в Подмосковье самолета передали медикам.

«Спасатели Росавиации, пройдя значительное расстояние в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности <…> в 21:03 мск передали пилота и пассажира — при поддержке МЧС России — медицинским работникам на посадочной площадке Новинки», — отметил представитель ведомства в канале в мессенджере MAX.

Кореняко уточнил, что инцидент с крушением самолета в Подмосковье классифицировали как аварию. При этом расследование случившегося поручили Межгосударственному авиационному комитету. Также обстоятельства инцидента будут устанавливать и сотрудники Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что легкомоторный самолет разбился на подмосковном аэродроме Новинки. При этом собеседник 5-tv.ru рассказал, что пострадал только один пилот. Со вторым членом экипажа все в порядке.

Кроме того, проверку по факту крушения самолета уже проводят специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

