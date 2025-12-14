Спасатели передали врачам пилота и пассажира упавшего в Подмосковье самолета

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 15 0

Росавиация поручила провести проверки произошедшего инцидента.

Что известно о крушении самолета в Подмосковье 13 декабря

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что пилота и пассажира потерпевшего крушение в Подмосковье самолета передали медикам.

«Спасатели Росавиации, пройдя значительное расстояние в условиях темноты, густого лесного массива и болотистой местности <…> в 21:03 мск передали пилота и пассажира — при поддержке МЧС России — медицинским работникам на посадочной площадке Новинки», — отметил представитель ведомства в канале в мессенджере MAX.

Кореняко уточнил, что инцидент с крушением самолета в Подмосковье классифицировали как аварию. При этом расследование случившегося поручили Межгосударственному авиационному комитету. Также обстоятельства инцидента будут устанавливать и сотрудники Центрального межрегионального территориального управления Росавиации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что легкомоторный самолет разбился на подмосковном аэродроме Новинки. При этом собеседник 5-tv.ru рассказал, что пострадал только один пилот. Со вторым членом экипажа все в порядке.

Кроме того, проверку по факту крушения самолета уже проводят специалисты Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:01
Спасатели передали врачам пилота и пассажира упавшего в Подмосковье самолета
23:41
Средства ПВО уничтожили две воздушные цели на подлете к Севастополю
23:21
«Не люблю ссориться»: Загитова рассказала, с кем обсуждала конфликт с Медведевой
22:59
Российские боксеры завоевали семь золотых медалей на ЧМ-2025 в ОАЭ
22:41
В зоопарке в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев
22:19
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору FPV-дрона с позывным «Филин»

Сейчас читают

Что полезнее для здоровья: спать или качаться в спортзале? Ученые дали ответ
Тайная жизнь Мэттью Перри: близкие актера рассказали, каким он был вне кадра
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026