Легкомоторный самолет разбился на подмосковном аэродроме Новинки

Легкомоторный самолет, предположительно, разбился на подмосковном аэродроме Новинки, сообщил источник 5-tv.ru. Службы проводят проверку.

По словам собеседника, пострадал один из пилотов. Также сообщается, что со вторым пилотом все в порядке. Обстоятельства случившегося уточняются.

Аэродром «Новинки» находится вблизи города Серпухов, рядом с деревней Новинки-Бегичево, примерно в 80 километрах от Московской кольцевой автодороги. Объект предназначен для эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трагический инцидент с воздушным судном произошел на территории Судана — военно-транспортный самолет Ил-76 разбился сразу после того, как поднялся в воздух. Как сообщает новостной портал Al Bawaba, трагедия случилась в момент, когда воздушное судно покинуло пределы международного аэропорта города Порт-Судан.

По результатам предварительного расследования специалисты не выявили следов внешнего воздействия на борт. Эксперты склоняются к версии, согласно которой причиной крушения могло стать техническое состояние самого воздушного судна.

