Средства ПВО уничтожили две воздушные цели на подлете к Севастополю

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 30 0

По словам губернатора города, никакие гражданские объекты не пострадали.

Атака ВСУ по Севастополю 13 декабря — последствия

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаку вооруженных сил Украины на Севастополь, сбив две воздушные цели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, сбито две воздушных цели над акваторией моря в районе мыса Херсонес и Фиолента», — отметил глава города.

Он уточнил, что в результате атаки вооруженных сил Украины никакие гражданские объекты в городе повреждений не получили.

Примерно через 20 минут после сообщения об уничтожении двух воздушных целей, Развожаев сообщил об отбое воздушной тревоги.

Утром 13 декабря Минобороны сообщило, что за прошедшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией регионов России 41 украинский беспилотник. При этом в небе над Крымом сбили два дрона ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека. Кроме того, повреждения получили несколько квартир в жилом доме.

