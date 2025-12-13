В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
В ночь на 13 декабря боевики ВСУ направили на регион 28 БПЛА.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В результате атаки украинских беспилотников на Саратов погибли два человека. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.
«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.
Бусаргин добавил, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.
«Специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения», — пояснил Роман Бусаргин.
В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. К счастью, детей и пациентов в момент происшествия в учреждениях не было.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО России в ночь на 13 декабря сбили 41 дрон ВСУ над территорией РФ. Больше всего БПЛА российские военнослужащие уничтожили в небе над Саратовской областью. Туда боевики киевского режима направили 28 беспилотников.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 13 дек
- Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
- 13 дек
- После атаки БПЛА в Твери ввели режим чрезвычайной ситуации
- 12 дек
- Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
- 12 дек
- Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
- 12 дек
- Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь
- 12 дек
- В Твери после удара украинского дрона загорелась квартира
- 12 дек
- Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
- 11 дек
- Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
- 11 дек
- Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
Читайте также
86%
Нашли ошибку?