В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 85 0

В ночь на 13 декабря боевики ВСУ направили на регион 28 БПЛА.

Из-за атаки дронов ВСУ в Саратове погибли два человека

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В результате атаки украинских беспилотников на Саратов погибли два человека. Об этом в своем личном Telegram-канале сообщил глава региона Роман Бусаргин.

«Слова соболезнования родным и близким. Им будет оказана вся необходимая поддержка», — написал губернатор.

Бусаргин добавил, что в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали несколько квартир в жилом доме. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.

«Специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения», — пояснил Роман Бусаргин.

В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. К счастью, детей и пациентов в момент происшествия в учреждениях не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ПВО России в ночь на 13 декабря сбили 41 дрон ВСУ над территорией РФ. Больше всего БПЛА российские военнослужащие уничтожили в небе над Саратовской областью. Туда боевики киевского режима направили 28 беспилотников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
13 дек
Силы ПВО сбили 41 украинский беспилотник над Россией за ночь
13 дек
После атаки БПЛА в Твери ввели режим чрезвычайной ситуации
12 дек
Силы ПВО за семь часов уничтожили 47 БПЛА над регионами России
12 дек
Силы ПВО уничтожили 12-й украинский дрон, летевший на Москву
12 дек
Силы ПВО за утро сбили пять украинских беспилотников, летевших на Москву
12 дек
Силы ПВО сбили 90 украинских беспилотников за ночь
12 дек
В Твери после удара украинского дрона загорелась квартира
12 дек
Силы ПВО России уничтожили 17 беспилотников ВСУ за три часа
11 дек
Силы ПВО пресекли атаки четырех летевших на Москву украинских беспилотников
11 дек
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников, летевших на Москву
-4° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:11
В Пензенской области ввели режим ЧС из-за снегопадов
10:00
ЗРК «Стрела-10» уничтожил ударный дрон-камикадзе ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9:48
Тетя Песя, Чекан и Мишка Карась: как изменились актеры «Ликвидации» за 18 лет
9:14
В Саратове в результате атаки украинских дронов погибли два человека
9:10
Дети из «Отчаянных домохозяек»: как изменились и кем стали маленькие звезды сериала
8:54
«Никогда!» — Киркоров признался, что не жалеет ни о чем в жизни

Сейчас читают

В Якутии 13 детей отравились парами хлора и попали в больницу
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026