Европа вне игры: как США отодвинули ЕС от переговоров по Украине

США поставили Европу на второй план в урегулировании по Украине

Чего добиваются европейцы на самом деле? Только одного — чтобы их вновь посчитали значимыми, и они заняли свое место за столом переговоров по украинскому вопросу. «А мы? А мы? А как же мы?».

«А мы посмотрим на ваше поведение», — снисходительно отвечают им из Вашингтона.

Ходят слухи, что Трамп обещал Украине вступление в ЕС уже к следующему новому году, не спросив вообще Брюссель и прочие евростолицы. Вот это да! Трамп не скрывает презрительное отношение к большинству европейских лидеров.

«Я думаю, они не знают, что делать», — заявил он в одном из последних интервью.

Он их прямо называет слабыми и неспособными на реальные действия. Самое интересное, что это не просто слова, это часть новой американской национальной стратегии безопасности, которая была опубликована на прошлой неделе. Документ обвиняет Европу в цивилизационном стирании из-за миграции, из-за низкой рождаемости и из-за цензуры свободы слова.

США теперь готовы поддерживать правые националистические партии и предлагает культивировать сопротивление нынешнему курсу Брюсселя.

Конечно, европейцам это не нравится, и они отвечают в духе «со своим уставом не лезьте в наш демократический монастырь». Но ведь это ровно то, что делают сами европейцы, когда указывают, кому и как жить.

Правда, свои провалы в Старом Свете все еще пытаются переложить на нас. Старая схема: для того, чтобы победить внутренний раздрай, найти внешнего врага.

«Россия принесла войну обратно в Европу, и мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки. Представьте себе конфликт, затронувший каждый дом, каждое рабочее место. Разрушения, массовая мобилизация, миллионы беженцев, повсеместные страдания и огромные потери», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Господин Рютте правда не уточнил, а каких именно он имел в виду бабушек и дедушек. В том смысле — они на чьей стороне воевали.

Чисто статистически — почти вся Европа была в составе Третьего рейха и помимо принудительного набора, были и многочисленные добровольческие нацбаты, даже целые дивизии в рядах СС, куда шли так сказать, по зову души. Голландцы, как Рютте, причем упорные были до самого конца, до 1945 года держались. Вот эти деды настрадались от России? Ну, так поделом им, разве нет?

Часть американского истеблишмента, мягко говоря, в шоке от таких союзничков. Илон Маск уже открытым текстом призывает распустить ЕС. А как говорится, что у Маска на языке, то у Трампа на уме. Есть над чем подумать.

В Конгресс и вовсе внесено сенсационное предложение — выйти Америке из НАТО. Мол, пусть европейцы дальше сами справляются раз они такие. Автор — конгрессмен Томас Масси, он представляет штат Кентукки, это самая что ни на есть американская глубинка. Реднеки, фермы, шляпы и винтовки — это Кентукки, это ядро республиканцев, это истинные трамписты.

«Альянс потерял смысл», — пишет Масси. — «Так как создавался, чтобы противостоять СССР и Организации Варшавского договора, но их уже нет».

США тянут львиную долю расходов, а европейцы не спешат раскошелиться. Типичное в общем-то для американских консерваторов объяснение. Но есть в этом послании самое интересное.

Масси, пожалуй, одним из первых американских политиков признает, что были гарантии со стороны США о нерасширении НАТО на восток, он признает, что альянс эти гарантии неоднократно нарушал, что Россия неоднократно называла это угрозой и что сейчас, наконец, продемонстрировала, что готова применять военную силу в ответ на подобные угрозы.

«А зачем нам дальше провоцировать Россию?" — приходит к логическому выводу конгрессмен Масси из глубинного штата Кентукки.

Он, отметим, при всей своей провинциальности, точно воспринял мюнхенскую речь 2007 года, как предупреждение и предложение изменить подходы. Жаль, что тогда это не услышали действующие политики.

«Я думаю, очевидно, что процесс расширения НАТО не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе. Наоборот, это серьезный провоцирующий фактор, снижающий уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно спросить: против кого это расширение? Что же такое однополярный мир? Это мир одного хозяина, одного суверена. В конечном итоге это губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого этого суверена», — сказал в 2007 году в мюнхенской речи Владимир Путин.

Ну что ж, и двадцати лет не прошло, как наконец услышали, а всего-то надо было показать готовность силой противостоять их угрозам.

И вот уже Америка, предлагает нам дружить. Якобы вместо «Большой семерки» Трамп планирует собрать «Ядерную пятерку» куда также пригласит Китай, Индию и Японию. Без европейцев, вообще.

Звучит сенсационно. Правда, источники анонимные.

Больше похоже на какое-то прощупывание почвы. Но мысль, согласимся, интересная. Тем более, что Европа, как брошенная женщина, не может смириться с новой ролью и закатывает бывшему форменную истерику.

