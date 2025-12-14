Сооснователя пирамиды «Финико» депортировали из ОАЭ в Россию

Вот это видео продолжительностью всего семь секунд на самом деле означает важный прорыв для российской правоохранительной системы. Эти граждане годами скрывались от правосудия в Объединенных Арабских Эмиратах, но Генпрокуратура нашла, судя по всему, ключик к ближневосточному ларчику.

Дело в том, что их не экстрадируют, то есть не выдают по запросу как обвиняемых, что долго и требует многих согласований, а их депортируют, за нарушение какого-то местного закона, пусть даже небольшое нарушение, их просто отправляют домой. Где, как говорится, уже заждались.

Еще бы, такие люди! Эдвард Сабиров и Ахмад Хамидов — «зумер» и «бумер», каждый добывал у людей деньги в соответствии со своим возрастом.

Сабиров — типичное дитя сытых нулевых, сооснователь финансовой пирамиды «Финико». Одно время гремели на всю страну, собирали залы и проводили марафоны. «Финикийцы» обещали супердоход, сыпали модными словечками типа «форекс», «фьючерс», «криптовалюта». А на деле выманивали деньги у очередных «мммщиков». На скамье подсудимых больше дюжины соучастников. Ущерб на сотни миллионов, только свидетелей по делу более тысячи проходит. Это «зумерский» подход.

Другой персонаж — Хамидов, решальщик из 90-х. Укрепившись сперва в Саратовской области, он отправился покорять Москву. Вот только бизнес выбрал необычный — торговлю должностями. Точнее он и его подельники так всем рассказывали, что у них связи и за определенную сумму все устроят. Для этого даже снимали офисы в тех же зданиях, где располагаются госструктуры. Показывали «корочки» и «гербовые бумаги». А дальше брали деньги и пропадали. Кто пойдет в полицию?

Но один из несостоявшихся по такой схеме «губернаторов», тоже из Саратова, стал слишком настойчиво требовать вернуть деньги. Его заманили и убили в Ницце. Его спутница чудом выжила, после выстрела в голову. С ее показаний все и началось.

Заметая следы, бандиты убили одного своего подельника, но уже в Турции, причем руки и голову жертве обезобразили кислотой. А еще одну свидетельницу попытались убрать на Украине. Но вышла осечка, так же, как в истории в Ницце, после чего преступники пустились в бега и залегли на дно, кто где.

Но вот, одного из главарей выковыряли в Арабских Эмиратах. И если раньше казалось, что «из Дубая выдачи нет», то выходит есть, вернее не выдача, а депортация. В ОАЭ дали понять, что деньги инвесторов — это хорошо, но даже из ближневосточного финансового рая можно вылететь, в два счета. Вылететь — в прямом смысле слова.

Видите, когда информация о жутких, в общем-то, преступлениях подается вот так, в картинках, то вроде как и не такие уж и жуткими кажутся эти преступления. Яркая форма отвлекает от содержания, от вопросов морали, понятия добра и зла.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.