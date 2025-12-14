В многоэтажке на северо-востоке Москвы вспыхнул пожар

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Сотрудники экстренных служб развернули на месте происшествия оперативный штаб.

Фото, видео: 5-tv.ru

Из многоквартирного жилого дома на северо-востоке Москвы спасатели эвакуировали 40 человек из-за возгорания электрокабеля. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

«Происходит горение в подъезде электрокабеля в кабельных каналах с второго по десятый этажи, система АПС (Автоматическая пожарная сигнализация. — Прим. Ред.) не сработала», — подчеркнул собеседник.

Уточняется, что пожар случился в многоквартирном доме на северо-востоке Москвы на Полярной улице.

Для ликвидации возгорания, а также спасения жителей сотрудники экстренных служб развернули на месте оперативный штаб. Часть людей пришлось эвакуировать, так как они были на балконах и не могли самостоятельно покинуть здание. Всего из дома вывели 40 человек.

Источник добавил, что из-за возгорания дом полностью обесточили.

Сотрудникам МЧС удалось локализовать пожар. По их данным, всего горит 54 погонных метра кабеля со второго по 18-й этаж. Специалисты экстренных служб продолжают проверку помещений, а также удаление дыма из подъезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на территории монастыря в Переславле-Залесском загорелось здание.

