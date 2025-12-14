Сколько? Стала известна средняя стоимость новогоднего стола

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 57 0

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с икрой.

Сколько будут стоить продукты для новогоднего стола

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ЕМИСС: продукты для стола на Новый год обойдутся в 10 тысяч рублей

В 2025 году набор продуктов для новогоднего стола обойдется в среднем в десять тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

В новогоднюю корзину вошли продукты для приготовления горячего блюда (курица, картофель и чеснок), овощная нарезка (помидоры, огурцы, зелень), закуски (соления, сыр, колбасы), а также бутерброды с икрой, фрукты и горячительные напитки (коньяк, игристое и столовое вина).

В России нет традиционного горячего блюда. Однако, как правило, вместо него выступает запеченная курица с картошкой. Согласно данным агентства, в уходящем году стоимость такого блюда обойдется примерно в 511 рублей. Салат «Оливье» выйдет чуть подороже — 576 рублей. А вот за «Сельдь под шубой» придется отдать всего 291 рубль.

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с икрой: цена на продукты для 12 человек составит 2 666 рублей. Средняя стоимость бутылки шампанского, главного напитка в праздничную ночь, — 425 рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как поддержать работу мозга во время новогодних праздников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Терпела побои от мужа-алкоголика и крутила роман с женатым: судьба актрисы Ирины Малышевой
9:09
Есть погибшие и раненые: неизвестный расстрелял учащихся университета в США
9:00
«Классика. Салаты»: Ольга Картункова о том, что готовит на новогодний стол
8:49
США подняли в воздух два истребителя F-16 после атаки на военных в Пальмире
8:45
Принимать при простуде? Что на самом деле известно о пользе витамина C
8:25
Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь

Сейчас читают

Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
«Я побаиваюсь»: Константин Белошапка о странных фанатках
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026