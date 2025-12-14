«Я вам запрещаю»: кого Джереми Кларксон не пустит в свой паб

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 48 0

Телеведущий объяснил свое решение несогласием с налоговой политикой правящей партии.

Кого Джереми Кларксон не пустит в свой паб

Фото: www.globallookpress.com/Simon West

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Джереми Кларксон запретил депутатам Лейбористской партии посещать свой паб

Британский телеведущий Джереми Кларксон 13 декабря объявил о запрете на посещение принадлежащего ему паба для всех депутатов от правящей Лейбористской партии Великобритании. Об этом сообщает РИА Новости.

О своем решении Кларксон публично сообщил в социальной сети X. Он подчеркнул, что ограничение распространяется на всех представителей лейбористов.

«Для ясности: я запретил всем депутатам от Лейбористской партии заходить в свой паб», — написал телеведущий.

При этом Кларксон сделал исключение для одного парламентария. Речь идет о депутате Маркусе Кэмпбелле Сэворсе, который на прошлой неделе был исключен из фракции Лейбористской партии. Поводом для этого стало его голосование против правительственного бюджета.

Недовольство телеведущего связано с политикой повышения налогов, проводимой действующими властями Великобритании. Кларксон ранее неоднократно критиковал курс лейбористов и лично премьер министра страны Кира Стармера.

Так, 8 июня телеведущий заявлял, что Стармер стремится выглядеть воинственно, однако, по его мнению, это у него не получается. Кларксон также отмечал, что его тревожит перспектива сохранения Стармером поста премьер министра еще на четыре года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:30
Неизвестные устроили стрельбу на праздновании Хануки на пляже в Сиднее
12:20
Есть важная деталь: адвокат назвал несостыковку в договоре по квартире Долиной
12:06
Песков: Путин любит водить автомобиль
12:02
Сдай ГТО — получи деньги: какие бонусы дает знак отличия
12:00
Что заставило Землю дрожать? Ученые назвали самый громкий звук в истории планеты
11:40
Похитители новоселья: почему вторичное жилье стало опасной инвестицией

Сейчас читают

Ни дня без подвига: Овечкин вышел на десятое место по очкам в большинстве в НХЛ
Адвокат заявила об отсутствии привилегий у Елены Блиновской в колонии
Эксперты предупреждают: чат-боты создают угрозу безопасности детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026