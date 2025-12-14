Есть важная деталь: адвокат назвал несостыковку в договоре по квартире Долиной

Адвокат: Долина отложила подписание основного договора купли-продажи квартиры

Народная артистка России, певица Лариса Долина по собственной инициативе отложила подписание основного договора купли-продажи квартиры почти на две недели. Это следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

В документах было указано, что стороны изменили до этого согласованные сроки оформления сделки.

«Между Долиной Л. А. и Лурье П. А. было заключено дополнительное соглашение к предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества от 10 июня 2024 года, в соответствии с которым изменен срок заключения основного договора купли-продажи на 20 июня 2024-го», — отмечено в них.

При этом в материалах суда подчеркивается, что перенос даты произошел по инициативе Долиной. Она направила дополнительное соглашение покупателю самостоятельно. При этом право собственности на квартиру было зарегистрировано в Росреестре спустя несколько дней, 24 июня 2024 года. Это произошло после подписания основного договора.

Адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко обратила внимание на значительный временной разрыв между предварительными договоренностями и окончательным оформлением сделки. По ее словам, певица в этот период не просто ожидала формального завершения процедуры. Она отметила, что Долина «осмысливала» происходящее, что, по мнению защиты, может иметь значение для оценки обстоятельств дела.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Первой правоохранительные органы задержали курьера Анжелу Цырульникову. Позднее по делу были арестованы еще трое фигурантов — Артур Каменецкий, Андрей Основа и Дмитрий Леонтьев. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил их к реальным срокам лишения свободы от четырех до семи лет, а также назначил каждому штраф в размере 900 тысяч рублей.

Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела. Рассмотрение жалобы было назначено на 16 декабря. На фоне продолжающихся разбирательств сама Долина на прошлой неделе заявила в эфире федерального телеканала о намерении вернуть Лурье 112 миллионов рублей — сумму, уплаченную за квартиру. При этом артистка не уточнила, когда именно и в каком формате планируется возврат средств, единовременно или поэтапно.

