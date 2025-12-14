Неизвестные устроили стрельбу на праздновании Хануки на пляже в Сиднее

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 121 0

Полиция задержала двоих подозреваемых.

Фото, видео: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестные устроили стрельбу на пляже Бонди в Сиднее. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на австралийскую полицию.

После поступивших сообщений о выстрелах правоохранители задержали двоих человек. Полицейское управление Нового Южного Уэльса заявило в публикации в соцсети X об оцеплении опасного района. Мотивы стрелков неизвестны.

На опубликованном видео можно заметить, как часть купальщиков лежат на земле, пока остальные разбегаются по пляжу под вой сирен.

Журналисты Sydney Morning Herald сообщили, что несколько человек получили ранения — на кадрах видно, что как минимум 10 посетителей пляжа истекали кровью на песке. О моменте атаки изданию рассказал 30-летний местный житель Гарри Уилсон, ставший свидетелем.

Алекс Рывчин, член Исполнительного совета австралийского еврейского сообщества, заявил Sky News, что стрельба произошла на мероприятии, посвященном национальному празднику Ханука. Он предположил, что момент атаки был выбран намеренно.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный расстрелял учащихся университета в США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:00
Мужчины чаще бросают тяжело больных жен? Правда о «гендерном разрыве по уходу»
13:44
Риелтор объяснила, насколько выгодно брать жилье в ипотеку и сдавать его
13:28
Больше 40 выстрелов: очевидец рассказал о нападении на праздник Хануки в Сиднее
13:15
Интеллект — искусственный, деньги — реальные: новое звучание старых песен
13:00
Телефонофобия и офисная болтовня: что пугает поколение Z на работе
12:52
Полиция ликвидировала одного из стрелков на пляже в Сиднее

Сейчас читают

Есть важная деталь: адвокат назвал несостыковку в договоре по квартире Долиной
Ни дня без подвига: Овечкин вышел на десятое место по очкам в большинстве в НХЛ
Что заставило Землю дрожать? Ученые назвали самый громкий звук в истории планеты
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают