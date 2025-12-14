Неизвестные устроили стрельбу на праздновании Хануки на пляже в Сиднее

Неизвестные устроили стрельбу на пляже Бонди в Сиднее. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на австралийскую полицию.

После поступивших сообщений о выстрелах правоохранители задержали двоих человек. Полицейское управление Нового Южного Уэльса заявило в публикации в соцсети X об оцеплении опасного района. Мотивы стрелков неизвестны.

На опубликованном видео можно заметить, как часть купальщиков лежат на земле, пока остальные разбегаются по пляжу под вой сирен.

Журналисты Sydney Morning Herald сообщили, что несколько человек получили ранения — на кадрах видно, что как минимум 10 посетителей пляжа истекали кровью на песке. О моменте атаки изданию рассказал 30-летний местный житель Гарри Уилсон, ставший свидетелем.

Алекс Рывчин, член Исполнительного совета австралийского еврейского сообщества, заявил Sky News, что стрельба произошла на мероприятии, посвященном национальному празднику Ханука. Он предположил, что момент атаки был выбран намеренно.

