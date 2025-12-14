Есть погибшие и раненые: неизвестный расстрелял учащихся университета в США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 33 0

Подозреваемый был одет в черный костюм, он остается в бегах.

Кто устроил стрельбу в университете Брауна в США

Фото: Reuters/Taylor Coester

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный расстрелял учащихся Университета Брауна в США

Стрелок открыл огонь в Университете Брауна в Род-Айленде, убив двух человек. Об этом пишет Associated Press.

Еще девять человек получили тяжелые ранения. Трагедия произошла 13 декабря во время выпускных экзаменов. По данным телеканала NBC News, в общей сложности ранения получили до 20 гражданских.

Сотрудники ФБР оперативно прибыли на место происшествия. Агенты помогали раненым, сообщил глава ведомства Каш Патель. Мэр города Провиденс Бретт Смайли подтвердил, что девять пострадавших находятся в критическом состоянии. Руководитель Университета Брауна подтвердил, что жертвы были учащимися.

Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете после того, как покинул место происшествия.

Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете после того, как покинул место происшествия. Фото: Reuters/PROVIDENCE PUBLIC INFORMATION OF

Подозреваемый был одет в черный костюм, он остается в бегах. Вскоре после инцидента президент США Дональд Трамп заявил, что убийца был задержан, однако позже полиция отозвала заявление. Американский лидер назвал случившееся «ужасной трагедией» и призвал молиться за жертв.

Ранее 5-tv.ru писал, что один студент погиб и один был ранен при стрельбе возле университета в Кентукки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:13
Терпела побои от мужа-алкоголика и крутила роман с женатым: судьба актрисы Ирины Малышевой
9:09
Есть погибшие и раненые: неизвестный расстрелял учащихся университета в США
9:00
«Классика. Салаты»: Ольга Картункова о том, что готовит на новогодний стол
8:49
США подняли в воздух два истребителя F-16 после атаки на военных в Пальмире
8:45
Принимать при простуде? Что на самом деле известно о пользе витамина C
8:25
Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь

Сейчас читают

Средства ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России за ночь
«Я побаиваюсь»: Константин Белошапка о странных фанатках
Пропавший мальчик, монстры и тайна Изнанки: о чем был первый сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026