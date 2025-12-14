Полиция ликвидировала одного из стрелков на пляже в Сиднее

Сергей Добровинский
В результате нападения погибли десять человек, включая нескольких детей и полицейского.

Что случилось со стрелком на пляже в Сиднее

Фото: EPA/ТАСС; 5-tv.ru

Одного из террористов, расстрелявших посетителей пляжа в Сиднее, ликвидировали, а второй госпитализирован с ранениями. Об этом пишет австралийский портал news.com.

Десять человек, которых ранили стрелки, погибли — среди них есть дети и один полицейский, пишет издание NewsWire. Преступники открыли огонь на пляже Бонди, во время празднования национального еврейского торжества Ханука.

В полиции предполагают, что нападение, о котором ранее писал 5-tv.ru, планировалось в течение нескольких месяцев.

Правоохранители продолжают обследовать район в поисках взрывчатки, которую могли заложить террористы. Ранее в полицию поступила неподтвержденная информация о том, что перед началом стрельбы злоумышленники заминировали местный пешеходный мост.

На видеоролик, опубликованный в X, попал момент, когда очевидец бросился на одного из стрелков, пытаясь обезоружить его. Боевики были вооружены как минимум тремя единицами полуавтоматического огнестрельного оружия. Когда в «скорую помощь» сообщили о случившемся, на место нападения отправили несколько медицинских бригад и вертолетов.

