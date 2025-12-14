Сергей Собянин: дороги вдоль путей МЦД-4 в Очаково-Матвеевском обновят

В Москве, в районе Очаково-Матвеевское, обновят дороги вдоль путей МЦД-4. Об этом сказано в публикации на сайте mos.ru.

Уточняется, что после всех запланированных работ станет проще проехать, например, к станции Мещерская и другим важным городским объектам. По словам мэра города Сергея Собянина, власти хотят не просто обновить имеющуюся инфраструктуру, а проложить новую дорогу. Она, как пояснил градоначальник, соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы.

Помимо этого, на данном участке предусмотрена реконструкция бокового проезда, устройство тротуаров и замена старых инженерных коммуникаций. В результате появятся дополнительные проезды. За счет этого в будущем у автомобилистов будет больше удобных маршрутов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве каждый год планируют вводить по пять-шесть новых станций метро. Об этом также сообщил Сергей Собянин. В ближайшие годы будет активно развиваться Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии метрополитена.

