Собянин: ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций метро

В ближайшие годы в Москве будут активно развиваться Рублево-Архангельская и Бирюлевская ветки метро, а также ряд локальных участков подземки. Об этом соощает официальный сайт мэра Москевы Сергея Собянина. Он отметил, что ежегодно планируется вводить по пять-шесть новых станций, продолжая тем самым масштабную программу развития метрополитена.

По словам мэра, Рублево-Архангельская линия пройдет в сторону Сбер-Сити, а Бирюлевская соединит район ЗИЛ с Бирюлевом Западным и Восточным. Он подчеркнул, что жители Бирюлева давно добиваются появления метро, так как это один из крупных районов столицы, лишенный собственных станций. Кроме того, город будет развивать отдельные локальные участки метрополитена, необходимые для улучшения транспортной доступности.

Собянин рассказал, что в перспективе половина жителей Гольянова получит доступ к станции метро в пешей доступности. Также планируется строительство двух новых станций в Ярославском районе рядом с Национальным исследовательским Московским государственным строительным университетом. Эти объекты станут продолжением Сокольнической линии, а основные работы предполагается завершить к 2030 году.

До конца текущего года власти Москвы намерены открыть переход на станцию Корниловская и завершить ключевые работы по созданию дополнительных выходов на станции Вавиловская. Мэр объяснил, что ввод объектов метро происходит поэтапно: сначала открывается один выход, затем второй, а также переходы. Это связано с технологическими ограничениями, поэтому завершение всех элементов сразу в ряде случаев невозможно.

Сейчас временно закрыты станции Деловой центр и Шелепиха, ранее входившие в состав Большой кольцевой линии. Их интегрируют в Рублево-Архангельскую ветку, проведут модернизацию инженерных систем, обновят тоннели и затем соединят с будущим маршрутом. Работы планируется завершить в течение следующего года, после чего станции вновь начнут принимать пассажиров уже в составе новой линии.

