Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на севере Москвы

София Головизнина
Sofia Goloviznina Journalist

Путепровод станет частью нового маршрута, связывающего Третье транспортное кольцо с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе.

Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

На севере Москвы строят путепровод, который соединит Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Он пройдет над железнодорожными путями и свяжет улицы 8 Марта и Приорова. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«У жителей Северного округа появятся удобные альтернативные маршруты для передвижения по городу. Путепровод станет частью нового маршрута, связывающего Третье транспортное кольцо с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. С его появлением перераспределятся транспортные потоки, что снизит загрузку Ленинградского шоссе», — написал Мэр Москвы.

Сейчас специалисты приступили к сооружению опор пролетного строения. Их будет девять.

В рамках проекта реконструируют прилегающие дороги и построят новые общей протяженностью около 3,5 километра, а также возведут подземный пешеходный переход в створе улицы Академика Ильюшина. Это обеспечит дополнительную связь района Аэропорт с Тимирязевским парком.

Кроме того, установят новые остановочные павильоны и дополнительные светофоры, обустроят карманы для заездов и пешеходные переходы, сделают площадку для стоянки наземного городского транспорта с ультрабыстрыми зарядными станциями.

Для пешеходов обустроят тротуар. По путепроводу пройдет маршрут наземного транспорта, который сократит время в пути из Коптева в районы Аэропорт и Савеловский на 10–15 минут.

Строительство в столице объектов дорожно-транспортной инфраструктуры соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». 

Сергей Собянин рассказал о строительстве путепровода на севере Москвы
