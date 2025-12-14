Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин для переговоров с Зеленским

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Ранее глава киевского режима анонсировал свою встречу с представителями США.

Фото: AP/ТАСС

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а также зять американского лидера Джаред Кушнер прилетели в Берлин, чтобы провести переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает местное агентство DPA.

В статье уточняется, что картеж американской делегации был замечен на улицах Берлина. Стивен Уиткофф остановился в отеле Adlon, который находится рядом с посольством США в Германии.

Днем ранее Владимир Зеленский объявил, что у него запланированы переговоры со спецпосланником Дональда Трампа. Они, в том числе, обсудят пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса. Кроме того, в Берлине, как сказал Зеленский, он должен встретиться с лидерами европейских стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп резко усилил давление на Зеленского. В настоящее время переговоры по завершению конфликта на Украине ведутся в разы активнее, чем в начале 2022 года.

