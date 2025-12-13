Bild: Дональд Трамп резко усилил давление на Владимира Зеленского

Президент США Дональд Трамп усилил давление на лидера киевского режима Владимира Зеленского, чтобы подтолкнуть его к уступкам в мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники.

По данным издания, в настоящее время переговоры по Украине ведутся интенсивнее, чем когда-либо, с начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году. Стратегия американского лидера может заключаться в использовании внутреннего политического ослабления Зеленского после коррупционного скандала.

«Одним из самых чувствительных вопросов остается Донбасс. Зеленский уже подтвердил, что США выдвинули предложение, согласно которому украинские войска должны выйти из Донецкой области», — говорится в публикации газеты.

Кроме территориального вопроса, переговоры затрагивают гарантии безопасности Украины, восстановление городов, также особое внимание уделяют судьбе замороженных российских активов, находящихся в Европе.

При этом единой позиции у США и Европейского союза (ЕС) относительно урегулирования украинского конфликта нет. Существует разногласие относительно использования российских активов. Вашингтон настаивает на создании американского фонда для восстановления Украины, тогда как Брюссель предлагает направить эти средства на поддержку киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что глава Евросовета Антониу Кошта заявил о заморозке активов РФ до конца конфликта. Соответствующее решение было согласовано во время саммита 23 октября 2025 года. Речь идет о средствах на сумму порядка 210 миллиардов евро.

