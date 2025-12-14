«Среди них много классных»: Мартиросян о женщинах в юморе

В 1990-е годы камеди-вумен было намного меньше, чем сейчас.

Сколько талантливых женщин-юмористок в КВН

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

В наши дни среди женщин-юмористок очень много остроумных и классных фигур. Таким мнением поделился комик Гарик Мартиросян в шоу Надежды Стрелец.

Артист отметил, что очень рад этому факту. По его словам, в 1990-е годы талантливых участниц КВН было в разы меньше — их можно было буквально пересчитать по пальцам.

В качестве наиболее ярких персон в женском юморе в былые годы Мартиросян назвал Полину Сибагатуллину из Санкт-Петербурга, которую он одарил эпитетом «блистательная». Актер посетовал на то, что сейчас ее никуда не приглашают сниматься.

«Лена Борщева из сборной Пятигорска — блистательная. Екатерина Скулкина — фантастически крутая. <…> Но их можно было посчитать по пальцам. Среди тридцати, сорока, пятидесяти команд КВН вдруг такая звездочка», — вспоминал шоумен.

По мнению артиста, порой неверно ждать от женщины-юмористки, чтобы она была элегантной. Как правило, мужчины априори хотят, чтобы противоположный пол проявлял это качество, даже если дело касается шуток, но высокое мастерство женской комедии заключается в том, чтобы иногда быть намеренно неэлегантной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве прошел женский форум о том, как достичь успеха в разных сферах — бизнесе, спорте, моде и юморе.

