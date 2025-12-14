Вице-премьер Италии выступил против военного конфликта с Россией

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Маттео Сальвини отметил важность достижения мирного диалога вместо эскалации.

Почему вице-премьер Италии против военного конфликта с РФ

Фото: www.globallookpress.com/Roberto Monaldo

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини выступил против идеи военной конфронтации с Россией. Его заявление распространило агентство askanews.

Политик отметил, что важно прийти к политическому диалогу вместо эскалации конфликта.

«Мы не воюем с Россией. Я не хочу, чтобы мои дети воевали против России. Когда у страны есть шесть тысяч ядерных боеголовок, лучший путь вперед — это диалог», — сказал Сальвини.

По его словам, ряд лидеров стран Евросоюза (ЕС) использует кризис на Украине в личных интересах. Он пояснил, что власти государств, сред которых Франция и Германия, фактически блокируют попытки мирного урегулирования, стремясь переключить внимание граждан с внутренних социально-экономических проблем.

До этого, 11 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва не планирует агрессивных действий в отношении государств НАТО и ЕС и готова закрепить соответствующие гарантии в письменной форме. Эту позицию озвучивал прежде президент России Владимир Путин. 

Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение будущее генерального секретаря НАТО Марка Рютте на его посту после слов о России.

