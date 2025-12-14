Отец избил дочь за просьбу купить шоколадку в магазине под Химками

В одном из магазинов подмосковных Химок отец избил свою девятилетнюю дочь. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Мужчина пришел в магазин за пивом вместе с ребенком. На кассе девочка попросила купить шоколадку и чупа-чупс, после чего отец несколько раз ударил ее по лицу. Ребенок упал на пол, затем убежал из магазина.

Сотрудники торговой точки и одна из покупательниц сделали агрессору замечание, однако мужчина ответил угрозами жалоб и увольнения работников, после чего последовал за дочкой.

Очевидец конфликта, сотрудник магазина, рассказал, что девочка выглядела запуганной и подавленной.

«Мужчина был трезвый по виду, вел себя вроде адекватно. Он набрал себе пива, банок шесть. Нам по должностным инструкциям нельзя вступать в конфликт с покупателями. Был бы я не на работе — надавал бы этому человеку по шее», — отметил он в беседе с изданием Регнум.

Правоохранители установили личность мужчины и начали проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетней.

