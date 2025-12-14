FIDЕ отложила решение по допуску шахматистов из РФ к соревнованиям

Вопрос использования национальной символики вынесен на дополнительные консультации.

ФИДЕ допустила шахматистов РФ под национальными символами

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) отложила окончательное решение о допуске российских шахматистов к международным соревнованиям с использованием государственного флага и гимна. Необходимость паузы в рассмотрении вопроса связана с проведением дополнительных юридических консультаций.

Ранее же на заседании ассамблеи было принято принципиальное решение о снятии действующих ограничений в отношении шахматных федераций России и Белоруссии с 2026 года. В заявлении FIDE говорилось о намерении разрешить спортсменам из этих стран участие во всех турнирах под эгидой организации (как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах. — Прим. ред.) с возможностью использования национальной символики.

За соответствующее решение проголосовал 61 из 112 делегатов. Против высказался 51 представитель. Часть стран воздержалась, а некоторые делегации не участвовали в голосовании либо их голоса были признаны недействительными. Причины, по которым решение вдруг потребовало дополнительных консультаций, не называются. 

Российские спортсмены были отстранены от большинства международных соревнований с февраля 2022 года, включая чемпионаты мира и Европы. В отдельных видах спорта участие атлетов из РФ впоследствии возобновлялось на ограниченных условиях.

