Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Режим ЧС будет действовать в границах района, пострадавшего после происшествия.

В городе также организуют работу оперативного штаба и специальных комиссий. Они займутся обследованием поврежденных объектов и оценкой причиненного ущерба.

Жители пострадавших домов смогут подать заявления на получение материальной помощи. Городские службы, как сообщил глава Ростова-на-Дону, должны помочь людям с восстановлением подачи коммунальных ресурсов, а также приступить к уборке территорий рядом с местом происшествия.

Атака ВСУ произошла в ночь на 8 мая. В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники и ракеты. Из-за падения обломков повреждения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе.

По предварительным данным, погибших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.