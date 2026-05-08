Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 20 0

В городе организуют работу оперативного штаба и специальных комиссий, которые займутся обследованием поврежденных объектов и оценкой причиненного ущерба.

Что известно о режиме ЧС в Ростове-на-Дону после атаки ВСУ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

По его словам, решение приняли на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Режим ЧС будет действовать в границах района, пострадавшего после происшествия.

В городе также организуют работу оперативного штаба и специальных комиссий. Они займутся обследованием поврежденных объектов и оценкой причиненного ущерба.

Жители пострадавших домов смогут подать заявления на получение материальной помощи. Городские службы, как сообщил глава Ростова-на-Дону, должны помочь людям с восстановлением подачи коммунальных ресурсов, а также приступить к уборке территорий рядом с местом происшествия.

Атака ВСУ произошла в ночь на 8 мая. В Ростовской области уничтожили украинские беспилотники и ракеты. Из-за падения обломков повреждения зафиксировали в Ростове-на-Дону, Таганроге, Батайске и Мясниковском районе.

По предварительным данным, погибших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 мая
На юге России 13 аэропортов приостановили работу из-за атаки украинских БПЛА
8 мая
Девятилетний ребенок ранен в результате удара беспилотника в Липецкой области
8 мая
ВСУ атаковали промышленные объекты в Пермском крае
8 мая
Силы ПВО уничтожили 95 украинских дронов над регионами России за четыре часа
7 мая
Силы ПВО уничтожили 101 беспилотник ВСУ за четыре часа
7 мая
Собянин заявил об уничтожении уже 48 дронов, летевших на столицу
7 мая
Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
7 мая
Корпус нейрохирургии пострадал в результате атаки беспилотников в Пермском крае
7 мая
ВСУ пытались атаковать Санкт-Петербург
7 мая
Многоквартирный дом поврежден в Перми в результате атаки беспилотников ВСУ
+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции
11:07
Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня
11:07
В Приморье прибыл праздничный «Поезд Победы»
11:04
Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России
11:00
Режим ЧС ввели в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону после атаки ВСУ
10:56
В деревне Бетково под Петербургом появилась Аллея памяти

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
«Не плачь, мама»: в Театре на Покровке показали актуальную драму о матери и сыне

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео