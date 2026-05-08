Американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 51 0

Риск для населения расценивается, как незначительный.

Какой уровень опасности присвоили вспышке хантавируса в США

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

АВС: американские ученые присвоили вспышке хантавируса статус ЧС третьего уровня

Вспышку хантавируса классифицировали в США, как чрезвычайную ситуацию «уровня три». Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Третий уровень — низший в шкале, которую применяет ведомство. Аналитики CDC считают, что риск для населения незначителен, но органы здравоохранения продолжают активно следить за обстановкой. Также работают центры оперативного реагирования.

Специальные службы расследуют последствия вспышки хантавируса, которая произошла на круизном лайнере MV Hondius. Сорок пассажиров ищут по всему миру — каждый день приходят данные о новых инфицированных. Всех, кого эвакуировали с судна, отправляют в высокотехнологичный изолятор на базе военного госпиталя в Мадриде.

Ранее инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов рассказал 5-tv.ru, что симптомы вируса — резкое повышение температуры, сильная головная боль и ломота в мышцах. Возможны также тошнота, боли в животе, рвота и расстройство стула.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая
12:12
Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
12:09
Церемония возложения венков и цветов прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге
11:20
Стали известны дата и место похорон Галины Ненашевой
11:14
Больше не кормит: 49-летний сын Шер пожаловался, что мать перестала его содержать
11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео