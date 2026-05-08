Малый ракетный корабль «Буря» торжественно приняли в состав ВМФ России

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 42 0

Судно будет служить в Балтийском флоте.

Фото, видео: П/с Балтийского флота РФ/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Торжественный прием в состав Военно-морского флота России малого ракетного корабля «Буря» состоялся в Балтийске. Об этом сообщили в пресс-службе ВМФ.

Судно относится к проекту 22800 «Каракурт», его построили на судостроительном заводе «Пелла». «Буря» будет нести службу в составе Балтийского флота в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители завода «Пелла», военнослужащие и священнослужители. Командир «Бури», капитан третьего ранга Артем Кузичкин поднял над палубой Андреевский флаг.

«Корабль успешно прошел заводские, ходовые, государственные испытания и принят в Военно-морской флот», — подчеркнул Кузичкин.

Моряки «Бури» подготовлены, обучены и готовы к выполнению любых поставленных задач, отметил капитан.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что Военно-морской флот России обеспечивает безопасность судоходства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+26° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
74.62
-0.60 87.89
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:28
Сохранить память: Путин обратился к народам Грузии и Молдавии в преддверии 9 Мая
12:12
Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
12:09
Церемония возложения венков и цветов прошла на Пискаревском кладбище в Петербурге
11:20
Стали известны дата и место похорон Галины Ненашевой
11:14
Больше не кормит: 49-летний сын Шер пожаловался, что мать перестала его содержать
11:08
Бонни Тайлер подключили к ИВЛ: певица впала в кому после операции

Сейчас читают

От реставрации иконы к поиску себя: как Владимирский театр покоряет «Мастерскую 12»
«Она предложила больше»: Егор Бероев — о фильме «Кукла», личной боли, дебюте и праве говорить честно
Как работают центры «Мои Документы» в майские праздники 2026 года
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео