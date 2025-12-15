Обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов Журналист 51 0

Мужчина ранее не имел опыта обращения с огнестрельным оружием.

Кто помог обезвредить террористов в Сиднее

Фото: Reuters/Izhar Khan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчиной, который обезвредил одного из стрелков в Сиднее, оказался 43-летний владелец фруктовой лавки Ахмед Аль-Ахмед. Об этом сообщил портал news.com.au со ссылкой на его двоюродного брата Мустафу.

Родственник рассказал, что Ахмед получил два огнестрельных ранения.

«Он в больнице, и мы точно не знаем, что с ним происходит. Мы надеемся, что с ним все будет хорошо», — отметил он.

Судя по опубликованным кадрам, Аль-Ахмед укрылся за автомобилем на парковке в нескольких метрах от нападавшего. Во время пауз между выстрелами он выбежал между машинами и сзади схватил стрелка за шею. В ходе борьбы мужчине удалось завладеть дробовиком, после чего злоумышленник упал на спину.

Как уточнил портал, Аль-Ахмед не имел навыков обращения с оружием, мужчина оказался на месте случайно и принял решение вмешаться.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 14 декабря в Сиднее трое мужчин открыли стрельбу по празднующим первый день Хануки на пляже Бонди. Известно о 16 погибших, включая одного ребенка. Ранены десятки человек. Одного из нападавших ликвидировали на месте, еще один получил ранения. Третий сдался силовикам. Полиция квалифицировала атаку как теракт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
Пенсионеры получат двойную выплату в декабре
3:32
Тайна снежных вершин: США потеряли ядерный генератор в горах 60 лет назад
3:13
Обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки
2:54
Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке
2:35
Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
2:16
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сейчас читают

Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026