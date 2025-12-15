Тайна снежных вершин: США потеряли ядерный генератор в горах 60 лет назад

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Ядерное топливо может попасть в одну из крупнейших рек мира.

Где США потеряли генератор, работающий на ядерном топливе

Фото: www.globallookpress.com/Saqib Majeed

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США потеряли ядерный генератор в Гималаях в 1965 году

Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в 1965 году планировали разместить в Гималаях оборудование, чтобы следить за ядерными испытаниями Китая. Однако в ходе операции американцы потеряли в горах генератор, работающий на ядерном топливе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Альпинисты, предварительно спрятав оборудование ЦРУ на ледяном выступе, бросили ядерное устройство, содержащее почти треть всего плутония, использованного при бомбардировке Нагасаки», — уточняется в публикации.

Как сообщается в материале газеты, с 1965 года этот генератор никто не видел. Специалисты полагают, что устройство могло «сползти» по леднику, питающего реку Ганг, в бассейне которой проживает около 500 миллионов человек.

Поводом для операции, спланированной ЦРУ, стали первые ядерные испытания Китая, которые прошли в 1964 году. Тогда американцы решили разместить в Гималаях оборудование для перехвата сообщений китайских военных. В состав комплекса входил портативный генератор SNAP-19C, работавший на радиоактивном топливе.

Во время операции по размещению оборудования, погода резко ухудшилась и американцам пришлось бросить аппаратуру.

Всего за время холодной войны американские военные создали большое количество ядерных угроз для планеты, потеряв атомные бомбы и компоненты. Одним из самых известных таких случаев считается инцидент у северного побережья Гренландии в январе 1968 года.

С началом холодной войны авиабаза Туле стала одной из важнейших в системе защиты США со стороны Арктики. Там разместили стратегические бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием на борту. В 1960-е командование ВВС США развернуло на севере Гренландии масштабное патрулирование с использованием именно этих самолетов, и 21 января 1968 года один из бомбардировщиков потерпел крушение в 12 километрах от базы. В результате четыре термоядерные бомбы оказались на дне океана.

В 1995 году, когда власти США рассекретили часть документов, связанных с инцидентом, удалось выяснить, что военные подняли со дна элементы только трех боеприпасов, одна же бомба до сих пор покоится около побережья Гренландии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что авария на энергоузле в Северной Америке чуть не спровоцировала начало ядерной войны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:51
Пенсионеры получат двойную выплату в декабре
3:32
Тайна снежных вершин: США потеряли ядерный генератор в горах 60 лет назад
3:13
Обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки
2:54
Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке
2:35
Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший на Москву
2:16
Уиткофф заявил о прогрессе в переговорах по Украине

Сейчас читают

Как мальчик из Перово покорил весь мир: жизнь и творчество Левона Оганезова
«Виртуозность и искрометный юмор»: Левон Оганезов умер на 85-м году жизни
Токсичная площадка и новые монстры: о чем второй сезон «Очень странных дел»
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026