Тайна снежных вершин: США потеряли ядерный генератор в горах 60 лет назад

США потеряли ядерный генератор в Гималаях в 1965 году

Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в 1965 году планировали разместить в Гималаях оборудование, чтобы следить за ядерными испытаниями Китая. Однако в ходе операции американцы потеряли в горах генератор, работающий на ядерном топливе. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

«Альпинисты, предварительно спрятав оборудование ЦРУ на ледяном выступе, бросили ядерное устройство, содержащее почти треть всего плутония, использованного при бомбардировке Нагасаки», — уточняется в публикации.

Как сообщается в материале газеты, с 1965 года этот генератор никто не видел. Специалисты полагают, что устройство могло «сползти» по леднику, питающего реку Ганг, в бассейне которой проживает около 500 миллионов человек.

Поводом для операции, спланированной ЦРУ, стали первые ядерные испытания Китая, которые прошли в 1964 году. Тогда американцы решили разместить в Гималаях оборудование для перехвата сообщений китайских военных. В состав комплекса входил портативный генератор SNAP-19C, работавший на радиоактивном топливе.

Во время операции по размещению оборудования, погода резко ухудшилась и американцам пришлось бросить аппаратуру.

Всего за время холодной войны американские военные создали большое количество ядерных угроз для планеты, потеряв атомные бомбы и компоненты. Одним из самых известных таких случаев считается инцидент у северного побережья Гренландии в январе 1968 года.

С началом холодной войны авиабаза Туле стала одной из важнейших в системе защиты США со стороны Арктики. Там разместили стратегические бомбардировщики Б-52 с ядерным оружием на борту. В 1960-е командование ВВС США развернуло на севере Гренландии масштабное патрулирование с использованием именно этих самолетов, и 21 января 1968 года один из бомбардировщиков потерпел крушение в 12 километрах от базы. В результате четыре термоядерные бомбы оказались на дне океана.

В 1995 году, когда власти США рассекретили часть документов, связанных с инцидентом, удалось выяснить, что военные подняли со дна элементы только трех боеприпасов, одна же бомба до сих пор покоится около побережья Гренландии.

