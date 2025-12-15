«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 25 направлений

Давид Андриясов
Полетная программа охватила аэропорты от Калининграда до Дальнего Востока.

Субсидированные авиабилеты: куда можно полететь?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые увеличивает число направлений, на которые распространяется продажа субсидированных билетов, до 25. Об этом 15 декабря сообщил Telegram-канал перевозчика.

«Впервые география субсидируемых государством перелетов расширяется до 25 направлений», — отметили в компании.

Льготные тарифы действуют на рейсы из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ и Калининграда в Москву и обратно.

Из Красноярска по субсидированной цене можно добраться до Хабаровска и Благовещенска, а из Санкт-Петербурга — до Владивостока, Иркутска и Калининграда.

Программа также охватилf рейсы в Хабаровск и обратно из Магадана, Иркутска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и Новосибирска.

В рамках специальных условий предусмотрены билеты по сниженной стоимости на маршрутах между Хабаровском, Петропавловском-Камчатским, Южно-Сахалинском и Владивостоком в обоих направлениях.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Японии и Южной Корее ожидают возобновления прямых рейсов с Россией на фоне стремительного роста турпотока.

