Миллиардер из США пожертвовал обезвредившему террориста в Сиднее $100 тысяч

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Всего для австралийского героя собрали уже больше 170 тысяч долларов.

Фото: Reuters/Mike Blake

Миллиардер из США Экман пожертвовал обезвредившему террориста в Сиднее $100 тыс.

Американский миллиардер, родившийся в еврейской семье, Билл Экман пожертвовал обезоружившему одного из террористов во время стрельбы в Сиднее мужчине почти сто тысяч долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Главным спонсором страницы на (Платформе для сбора пожертвований. — Прим. Ред.) GoFundMe, созданной для героя, обезвредившего стрелка, указан Экман, пожертвовавший 99 тысяч 999 долларов», — отмечается в публикации.

Кроме того, уточняется, что сумма пожертвований обезоружившему террориста мужчине составляет в настоящее время уже больше 170 тысяч долларов.

В районе пляжа Бонди в Сиднее 14 декабря несколько вооруженных мужчин открыли огонь по людям, которые собрались, чтобы отметить первый день Хануки. По последним данным, в результате атаки погибли 16 человек, среди которых один ребенок. Кроме того, десятки людей получили ранения.

Одного из вооруженных террористов убили на месте. Еще один нападавший получил ранения, ему оказали медицинскую помощь на месте.

Местная полиция назвала произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что обезвредившим террориста в Сиднее прохожим оказался торговец из фруктовой лавки.

