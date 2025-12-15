Япония впервые за 50 лет может остаться без панд на фоне ухудшения отношений с КНР

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

Пекин запросил возвращения животных из токийского зоопарка Уэно.

Почему Япония может остаться без панд

Фото: China News Service/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Kyodo: Япония впервые за 50 лет может остаться без панд

Япония рискует впервые за полвека остаться без китайских панд в своих зоопарках из-за ухудшения отношений с Пекином. Об этом сообщило агентство Kyodo.

В настоящее время в стране находятся две панды — Сяо-Сяо и Лей-Лей, которые считаются главными достопримечательностями токийского зоопарка Уэно. По данным источников, китайская сторона потребовала вернуть животных на родину уже в январе следующего года, несмотря на то что официальный срок аренды истекает в феврале. В случае их отъезда Япония впервые за 50 лет останется без панд.

Японские власти также опасаются, что Китай может отказаться от дальнейшей практики передачи панд Токио. Подобные призывы уже звучали в китайских СМИ и активно обсуждались пользователями соцсетей на фоне политической напряженности между странами.

Обострение отношений произошло после заявления японского премьер-министра Санаэ Такаити, допустившей возможность применения военной силы в случае угроз, связанных с ситуацией вокруг Тайваня. В Пекине эти слова расценили как вмешательство во внутренние дела КНР.

Кроме того, по информации агентства Bloomberg, Япония начала укреплять цепь островов Рюкю, превращая их в линию обороны на случай потенциальной угрозы со стороны Китая. Эти меры стали крупнейшим перевооружением страны за последние 40 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:12
Чистота ценой кожи: почему даже обычный стиральный порошок может вызвать ожог
10:10
В больницах в Сиднее остаются 27 пострадавших после теракта
10:04
Пропавшие в Пермском крае туристы не регистрировали маршрут в МЧС
9:50
Жительницу Казани обязали выплатить Ларисе Долиной почти 15 млн рублей
9:36
Россия против сборной мира: как прошел турнир Лиги боевого самбо
9:27
Япония впервые за 50 лет может остаться без панд на фоне ухудшения отношений с КНР

Сейчас читают

Флаг ИГ* нашли в машине устроивших стрельбу на Хануке в Сиднее
Гость из другой эпохи: что астрономы узнали о комете 3I/ATLAS
Зарезаны в собственном доме: режиссер Роб Райнер и его жена найдены мертвыми
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026