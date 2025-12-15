В Амурской области пенсионер 65 раз ударил гостя вилами и добил колуном

Затем он спрятал тело и сам рассказал о случившемся родным.

Пенсионер заколол гостя вилами

В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении 72-летнего пенсионера, обвиняемого в убийстве пожилого знакомого. Об этом Lenta.ru сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером в апреле к мужчине пришел его пожилой знакомый и начал настаивать на том, чтобы хозяин дал ему деньги в долг. Между пенсионерами вспыхнула ссора, которая быстро переросла в насилие. В ходе конфликта хозяин дома схватил вилы и нанес гостю 65 ударов. После того как пострадавший упал, обвиняемый ударил его колуном по голове.

Тело погибшего мужчина спрятал в хозяйственной постройке рядом с домом. О произошедшем он позже рассказал родственникам, которые обратились в полицию. Проведенная судебно-психиатрическая экспертиза установила, что пенсионер страдает хроническим психическим расстройством.

Ранее американского режиссера Роба Райнера и его супругу обнаружили с ножевыми ранениями в их доме в престижном районе Брентвуд в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает New York Post, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Полицейские прибыли по указанному адресу днем в воскресенье. Внутри дома они нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. В пожарной службе Лос-Анджелеса уточнили, что погибшими оказались 78-летний мужчина и 68-летняя женщина — возраст полностью совпадает с возрастом Роба Райнера и его жены Мишель.

Источники подтвердили изданию, что речь идет именно о супругах Райнерах, состоявших в браке с 1989 года. Обстоятельства произошедшего выясняются, расследование продолжается.

