FТ: Австралия пересмотрит законы об оружии после теракта в Сиднее

Правительство Австралии намерено пересмотреть и ужесточить законы об обороте огнестрельного оружия после теракта в Сиднее. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на премьер-министра Энтони Альбанезе.

По словам главы правительства, власти сделают все необходимое для защиты еврейской общины страны, а также искоренят антисемитизм.

«Правительство соберется на заседании 15 декабря и обсудит возможность пересмотра количества оружия, которое можно продавать в одни руки, и поднимет вопрос о возможной отмене постоянной лицензии на оружие», — отмечает издание.

Австралия уже имеет опыт ужесточения оружейного законодательства после массового расстрела в Порт-Артуре в 1996 году, когда был введен запрет на продажу полуавтоматического оружия.

Однако, как указывает FT, в стране до сих пор отсутствует централизованная система регистрации оружия, и регулирование зависит от законов отдельных штатов.

В воскресенье, 14 декабря, на пляже в Сиднее двое преступников открыли огонь по людям, собравшимся на празднование Хануки. Жертвами стали 16 человек. В посольстве России сообщили, что среди погибших и пострадавших граждане РФ не выявлены.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.